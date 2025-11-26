Китайские компании адаптировали характеристики автомобилей под повышающийся утильсбор

Российский авторынок столкнулся с масштабной адаптацией со стороны иностранных производителей, стремящихся минимизировать финансовые потери от резкого роста утилизационного сбора. С 1 декабря 2025 года в России начинают действовать новые ставки, согласно которым автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил облагаются повышенным налогом.

Как сообщает издание «Фонтанка», ответом автопроизводителей, в первую очередь китайских, стало легальное ограничение мощности двигателей. Яркий пример — седан Chery Arrizo 8, который теперь в официальных документах значится как 150-сильный, хотя изначально имел мощность 186 л. с. Аналитики отмечают, что процесс «обездвиживания» начался еще в 2024 году и продиктован исключительно налоговой оптимизацией.

Ключевым инструментом стала программная настройка. Для современных турбированных двигателей достаточно изменить параметры электронного блока управления (ЭБУ) или перенастроить клапан турбины, чтобы искусственно ограничить максимальную мощность.

При этом важнейшая для повседневной езды характеристика — крутящий момент на средних оборотах — часто остается без изменений, что минимизирует потери в динамике. При необходимости оригинальные характеристики можно вернуть простой перепрошивкой.

Эта практика, распространенная и среди европейских, и корейских брендов, привела к тому, что на российском рынке массово появляются модели с «круглыми» значениями мощности — 150, 200, 250 л. с. Внесение таких изменений в паспортные данные (ОТТС) возможно только с согласия самого производителя.

Экономический эффект для компаний значителен. Так, для Geely Atlas с двигателем в 200 л. с. рост утильсбора с декабря составит 127 тыс. руб. Снижение мощности до 160 л. с. полностью нивелирует эту нагрузку.

Для премиальных моделей вроде Geely Monjaro экономия может достигать 200 тыс. руб., однако здесь производители рискуют столкнуться с недовольством покупателей, ожидающих от машины заявленных ранее характеристик.

