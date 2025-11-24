«Повышения цен на все и сразу»: эксперты назвали марки авто, которые подорожают сильнее всего с 1 декабря

С 1 декабря в России начнет действовать новый утильсбор, сообщил newsnn.ru. Корреспондент издания обратился к экспертам с просьбой рассказать, какие именно марки автомобилей подорожают.

Главный редактор журнала «5 колесо» Алексей Вожаков высказал мнение, что с 1 декабря подорожают все автомобили иностранного производства. Эксперт считает, что одни машины поднимутся в цене выше остальных. Так, Toyota RAV 4, по мнению специалиста, подорожает очень сильно. Первое время автомобиль станет абсолютно неконкурентоспособным. Эксперт пояснил, что больше всего подорожают машины с мощностью выше 160 лошадиных сил.

«У нее (машины модели Toyota RAV 4. — Прим. ред.) есть модификация с объемом двигателя 2,5 литра и мощностью 204 лошадиных сил. Утильсбор на нее составит более 1 млн руб.», — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, существенно изменится цена BMW X5 и Geely Monjaro. Руководитель компании по подбору поддержанных авто «АвтоКачество» Кирилл Шаманин высказал мнение, что автомобили с мощностью до 160 лошадиных сил, также подорожают. Из-за отсутствия возможности выбрать более мощное авто многие россияне отдадут предпочтение именно таким машинам, что автоматически повысит на них спрос.

«Мы просто переживаем очередной этап повышения цен на все и сразу. Это коснется абсолютно всей линейки „корейцев“, например Hyundai Solaris, Elantra, Sonata», — поделился Шаманин.

По мнению эксперта Шаманина, утильсбор не так существенно коснется праворульных японских машин. Например, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Mazda Roadster. Ранее модели никогда официально не завозили в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне активно обсуждают в соцсетях изменение стоимости утильсбора с 1 декабря.