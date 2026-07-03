Китайский кроссовер за полтора миллиона подешевел: что убрали, а что оставили в базе

Один из самых доступных китайских кроссоверов на российском рынке — Bestune T77 — потерял в цене с началом июля. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов, базовая комплектация «Люкс» подешевела на ₽102 тыс., или на 5,37 процента.

Все продаваемые сейчас в России экземпляры относятся к 2023 году выпуска и оснащены одинаковым силовым агрегатом: 1,5-литровой бензиновой турбированной «четверкой» мощностью 160 лошадиных сил, работающей в паре с семиступенчатым преселективным роботом BorgWarner с двумя мокрыми сцеплениями. Привод у всех версий исключительно передний.

Даже базовая версия «Люкс» включает светодиодную оптику, 18-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги, фронтальные и боковые передние подушки безопасности, контроль давления в шинах, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, восьмидюймовую цифровую панель приборов и мультимедийную систему с сенсорным экраном на 12,3 дюйма. Кроме того, покупатель получает панорамную крышу с люком и защитой от защемления, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя, подогрев передних сидений и камеру заднего вида с задними парктрониками.

Ранее Bestune T77 занял третью строчку в рейтинге самых дешевых кроссоверов на российском рынке, пропустив вперед только Livan X3 Pro и JAC JS3. По итогам первого квартала 2026 года модель обеспечила марке почти шестикратный рост продаж: с января по март на ней остановили выбор 1338 покупателей, что составило 74 процента от общего объема реализованных автомобилей бренда за этот период.