Госдума приняла поправки, которые с 1 марта 2027 года обяжут автопроизводителей передавать техцентрам не только запчасти, но и техническую документацию для ремонта и обслуживания машин. Обязанность сохраняется в течение десяти лет после прекращения выпуска модели, а если срок службы не установлен — десять лет с момента продажи потребителю.

Как поясняют авторы законопроекта, необходимость нововведения продиктована прежде всего китайским автопромом: западные, японские и корейские бренды и так делились данными в силу сложившейся коммерческой практики, тогда как китайские компании автоматически документацию не передают.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов рассказал «Известиям», что нехватка мануалов наиболее остро ощущается у независимых техцентров, обслуживающих китайские модели: у дилеров доступ к информации есть, а у мультибрендовых СТО — нет. Собственник группы компаний «КМ/Ч» Иван Трандин добавил, что даже официальные дилеры порой получают данные по гибридным системам и электронике с задержкой или в урезанном виде, а независимые сервисы вынуждены искать информацию через параллельные схемы или запросы к дилерам. Для владельца это оборачивается долгой диагностикой и походами по нескольким сервисам. Именно такие точки трения и стали поводом для законодательной инициативы.

Эксперты подчеркивают, что предоставление техдокументации неограниченному кругу лиц — общемировая практика, не раскрывающая запатентованных секретов, а лишь поясняющая, как правильно затянуть болт, заменить прокладку или подобрать инструмент. В Европе и США такие данные давно доступны, а до 2022 года частично публиковались и на русском языке. Плисов назвал принятые поправки первым шагом к цивилизованному рынку ремонта и выразил надежду, что они лягут в основу дальнейших изменений по допуску машин на российский рынок.