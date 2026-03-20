Клещи проснулись раньше будильника: петербуржцы скупают таблетки для собак на тысячи процентов

Аномально теплая погода, установившаяся в Петербурге в марте, привела к неожиданному последствию — резкому росту активности паразитов и взрывному увеличению спроса на ветеринарные препараты для защиты домашних животных. По данным сервиса Яндекс Wordstat, за последний месяц количество поисковых запросов, связанных с антипаразитарными средствами, увеличилось вдвое по сравнению с февралем, передает РБК .

В Wildberries также зафиксировали впечатляющую динамику. Объем продаж средств защиты от клещей в Петербурге в марте «вырос на тысячи процентов год к году». Однако в компании объяснили это не только ранним потеплением, но и расширением ассортимента, а также ростом доверия потребителей к онлайн-покупкам ветеринарных препаратов.

Самым популярным средством внутри категории «ветеринарная аптека» остаются таблетки от клещей. На втором месте с большим отрывом — ошейники, на третьем — капли. По темпам роста продаж лидируют более современные форматы: таблетки и капли.

Битва импортного и отечественного

Одним из бестселлеров остается американский препарат «Бравекто». Несмотря на то, что с 2022 года компания MSD Animal Health официально не поставляет его в Россию, продажи продолжались благодаря параллельному импорту. В 2025 году объем реализации составил 2,28 млрд рублей — на 10% больше, чем годом ранее. При этом 86% продаж пришлось на онлайн-каналы.

На фоне отсутствия американского производителя на российском рынке появился отечественный аналог — «Тиксфли», права на который принадлежат «Ветфармстандарту». В 2025 году было продано почти 474 тысячи упаковок на сумму 1,34 млрд рублей — чуть менее 40% денежного объема рынка. В отличие от «Бравекто», российский препарат реализуется в основном в офлайн-магазинах.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что появление российского конкурента в значительной степени подстегнуло MSD к возобновлению официальных поставок, поскольку доля «Тиксфли» последовательно росла, и через год-другой вернуться на рынок было бы уже очень проблематично.

Поставки «Бравекто» возобновились в декабре 2025 года после того, как австрийская площадка Intervet GesmbH получила заключение о соответствии требованиям GMP.