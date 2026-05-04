«Клетка» вместо озера: турсезон в Светлогорске начался с глухого забора и блужданий по косогору

Калининградское взморье встретило первых гостей нового сезона-2026 не ласковым бризом, а бетонным тупиком. Привычный и самый короткий маршрут от станции Светлогорск-1 к главным красотам курорта превратился в полосу препятствий, о которой приезжих забыли предупредить, передает « Русский Запад ».

Раньше путь был прост и живописен: электричка, спуск по Богатырской аллее мимо Тихого озера — и ты в сердце города. Теперь наткнуться на это озеро можно только лбом о строительный забор. Реконструкция водопроводной насосной станции на Калининградском проспекте наглухо перекрыла склон. Ограждение возвели еще в прошлом году, однако к началу сезона ни одной внятной таблички для туристов на вокзале так и не появилось. Местные жители проблему не замечают — они просто пользуются объездными путями, а вот иногородние путешественники впадают в ступор.

Обнаружив вместо долгожданного водоема строительную клетку, отдыхающие пытаются брать преграду штурмом. По рассказам очевидцев, люди карабкаются по крутому склону и протискиваются в щели между забором и стволами деревьев, чтобы хоть краем глаза увидеть знаменитые 400-летние липы и домик смотрителя. Но усилия тщетны: подрядчик «Водоканала» сделал ограждение максимально непреодолимым.

Размещенная перед стройплощадкой карта объезда ситуацию не спасает. Одни не могут расшифровать, где искать загадочный Калининградский проспект, другие считают крюк неоправданно длинным и ныряют в парк. Там гостей ждет новое испытание: навигация в зеленой зоне, по их словам, еще хуже, чем у ремонтируемого объекта коммунального хозяйства.

Завершить реконструкцию насосной станции подрядчик СК «Чистоград» планирует лишь во втором квартале 2027 года. Так что стихийный «квест» с угадыванием маршрута останется частью светлогорского колорита еще как минимум на год.