Ключевая ставка снова 20%: экономист предупредила об обвале рубля и новом витке кризиса

В 2026 году курс национальной валюты в России может опуститься до 100 рублей за доллар, что спровоцирует резкий рост инфляции и возвращение ключевой ставки к уровням 20% годовых и выше. Такой прогноз в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дала заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС, кандидат экономических наук Елена Галий.

По ее словам, основная причина ожидаемого ослабления нацвалюты — сокращение объемов продаж нефти и рост дефицита федерального бюджета. При этом рубль, который долгое время считался переоцененным, отметила экономист, при снижении курса обеспечит дополнительные доходы бюджета от экспортной выручки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что у рубля «нет шансов» сохранить ту же силу, что и в 2025 году, когда национальная валюта укрепилась примерно на 45% к доллару. По его оценкам, курс может скорректироваться примерно на 23% от текущих уровней в районе 77 рублей за доллар и к концу года приблизиться к отметке 100 рублей.

Финансовые аналитики связали такую динамику с намерением Минфина скорректировать бюджетное правило и изменить базовую цену на нефть ради сохранения средств Фонда национального благосостояния. Новая стратегия предполагает сокращение масштабов валютных продаж через Банк России. Если ранее ежедневные интервенции ЦБ сглаживали влияние низких цен на энергоресурсы, то теперь роль регулятора на этом направлении может ослабнуть, пояснила Галий.

Фото: [ istockphoto.com/Peresmeh ]

«При снижении нефтяных котировок и уменьшении валютных интервенций курс рубля будет переходить на более низкие, но экономически обоснованные уровни в нынешних условиях», — отметила она.

Однако, подчеркнула эксперт, у такого «баланса» есть обратная сторона. Снижение курса рубля до 100 рублей за доллар станет триггером для нового витка инфляции.

«Это будет сигналом к очередному резкому разгону цен. В ответ Банк России снова поднимет ключевую ставку до 20% и выше. Экономического роста не будет даже на уровне 1%, как в 2025 году: кредит станет неподъемным для многих предприятий, начнется сокращение производства и рост безработицы», — уточнила экономист.

По ее словам, в такой ситуации государство должно фактически выступить работодателем и заказчиком последней инстанции — не только для нужд фронта, но и гражданской экономики. Речь идет о развороте к более активной промышленной и социальной политике.

Галий предложила субсидировать процентные ставки по кредитам для предприятий обрабатывающей промышленности, вводить налоговые каникулы для новых производств, ориентированных на импортозамещение, а также расширять государственные закупки у локальных производителей, включая малый бизнес.

«В случае бездействия инфляция может превысить 20–25% в год, ВВП сократится на 3–5% за год, безработица вырастет до 8–10%, а финансовая система окажется под серьезным давлением», — предупредила Галий.

Ранее сообщалось, что рост цен на нефть станет благом для россиян, но при одном условии.