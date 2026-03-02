Рост цен на нефть станет благом для россиян, но при одном условии

Если цена на нефть повысится на фоне конфликта США с Ираном до уровня 80-100 долларов за баррель, то жизнь россиян изменится в лучшую сторону. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Как отметила эксперт, стоимость нефтепродуктов зависит от долгосрочности ситуации на Ближнем Востоке.

«Согласно данным США и Ирана, у них есть вооружение для ударов по объектам военной или иной инфраструктуры на две-три недели. В краткосрочном периоде мы можем увидеть 80-100 долларов за баррель нефти. Если же события затянутся в долгую историю, то мы можем увидеть поднятие цен и до 200 долларов за баррель», — пояснила эксперт.

Если американцы сместят режим в Иране в краткие сроки, то цены вернутся на уровень 50-60 долларов за баррель, прогнозирует специалист. Изменения в рамках этого конфликта могут повлиять и на жизнь россиян.

«Если цена действительно будет на уровне 80-100 долларов за баррель в период от 6 до 12 месяцев, то тогда россияне почувствуют изменения. Мы можем действительно увидеть стабилизацию цен на бензин, снижение инфляции, а также уменьшение цен не только на транспорт и логистику, но и на продукты питания и услуги. При краткосрочном сценарии изменений для россиян не будет», — заключила Литвиненко.

