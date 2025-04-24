Ключевой вопрос для мира: Трампу не понравилось заявление Зеленского по Крыму

Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что отказ лидера киевского режима Владимира Зеленского признать Крым российским вреден для мирного урегулирования конфликта. По его словам, «Крым был потерян много лет назад с подачи президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения». Америка может быть заинтересована в использовании Крыма, инвестировании в регион, допустил политолог Межуев. США могут в одностороннем порядке признать Крым российским, но данный сценарий развития событий маловероятен.

«Даже при нынешнем составе конгресса, скорее всего, это решение не пройдет. Я почти убежден, что демократы пересмотрят это решение. Я уже не говорю о будущем конгрессе. Скорее всего, все сменится не в пользу Трампа, потому что пока его рейтинги падают. Поэтому даже Америка вряд ли пойдет на юридическое признание, это настороженная идея», — отметил эксперт.

Межуев выразил сомнение в том, что итогом мирного урегулирования украинского конфликта или перемирия станет юридическое признание территорий. Единственной возможностью договориться станет отказ от юридического признания и избежание силового пути решения проблемы.

«Никто, я думаю, не пойдет на уступки, никто ни от чего не откажется. Возможно, перемирие на 30 дней будет расширено, но не до бесконечности, а на год или два года. За это время стороны обязуются не использовать военную силу. Если военная сила будет использована, то, значит, Россия или Украина обратятся к международным посредникам и посчитают, что использование силы другой стороной станет легитимным шагом. То есть, это прекращение перемирия со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами», — объяснил политолог.

После перемирия стороны обратятся к вопросу о возможности разрешения территориального спора, например, путем проведения референдумов, заключил Межуев.

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