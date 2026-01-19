Ключи у Лурье, но Долина еще может «насолить»: эксперты раскрыли неожиданный поворот в деле о квартире в Хамовниках

Ларису Долину 19 января принудительно выписали из квартиры в Хамовниках, адвокат Полины Лурье получила ключи. Певица нарушила все сроки по съезду из жилья и не передала новой владелице ключи вовремя, отправившись отдыхать в ОАЭ. Может ли бывшая хозяйка квартиры снова «насолить» Лурье и попытаться выселить ее, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риэлтор Юлия Юсова.

По словам эксперта, такой возможности нет, если право собственности снова не поменяется.

«Выселить собственника может только тот, кто сам стал собственником по закону. А суды как раз и зафиксировали право Лурье, а затем удовлетворили ее требование о выселении Долиной. Что реально возможно дальше — это не "выселить Лурье обратно", а долго тянуть хвост конфликта: споры о расходах, коммуналке, порядке передачи вещей, заявления, жалобы, эмоциональные заявления в медиа», — пояснила риэлтор интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это, продолжила она, может раздражать и выматывать, но это не равно возвращению квартиры.

«Мне по-человечески жаль Ларису Долину. Если человек действительно оказался под давлением мошенников — это трагедия. Но Полина Лурье тоже не виновата, она купила квартиру по закону и заплатила деньги. В таких историях суд не "выбирает, кого жалко", он защищает правило, без которого рынок развалится — право собственности должно быть устойчивым. Иначе любой покупатель будет жить с мыслью, что его сделку можно отменить задним числом», — подчеркнула Юсова.

После окончания разбирательств остается вопрос: как рынку недвижимости вернуться в норму? Риэлтор отметила, что людей больше всего пугает не конкретная фамилия, а мысль: «вторичка — это лотерея».

«Чтобы рынок снова стал спокойным, а прозрачные правовые процедуры и стандарты безопасности, необходимо смотреть не только выписки и документы, но и признаки риска: внезапная спешка, странные условия, давление, "давайте быстрее и без вопросов". Это тот случай, когда лишний день проверки экономит годы судов», — добавила эксперт.

Кроме того, чем понятнее путь денег (банковские инструменты, фиксация всех сумм и сроков), тем меньше шансов, что покупатель окажется крайним в чужой мошеннической схеме.

«В некоторых сделках рынок неизбежно будет чаще включать дополнительные подтверждения осознанности продавца — не потому что кто-то плохой, а потому что цена ошибки слишком высокая», — заключила Юсова.

Ранее психологи объяснили, почему «маргинальное» геттоссори-воспитание лучше «идеальных мам».