Ко Дню российского кино: сколько зарабатывают видеооператоры в Подмосковье

Уровень дохода в киноиндустрии зависит от формата проекта, объема и длительности съемок, а также от опыта и портфолио специалиста. Наибольшая динамика предлагаемых зарплат в сфере кино зафиксирована в Москве и составляет +40%, заявили эксперты «Авито Работы». В среднем специалисты в киноиндустрии столицы зарабатывают 98 тыс. рублей в месяц. Первое место среди зарплатных предложений в Московской области в 2025 году занимают видеооператоры со средним заработком 150 тыс. рублей в месяц.

Аналитики «Авито Услуг» пришли к выводу, что по итогам первого полугодия 2025 года в регионе заметен значительный рост интереса к услугам в сфере кинематографии и видеосъемки. Так, спрос на услуги массовки за год вырос в 3 раза. Работа гафферов (специалистов по свету) стала популярнее на 115%, а число предложений от специалистов в этой области увеличилось на 127%. Актеры дубляжа стали востребованнее на 57%, при этом количество предложений от них выросло на 128%. На 41% выросла популярность услуг звукорежиссеров, при этом специалистов в этой сфере стало больше на 70%.

«Услуги, связанные с производством кино- и видеоконтента, продолжают набирать популярность. Только за первые семь месяцев 2025 года спрос и предложение по многим из них показали кратный рост. Судя по продолжительности этого явления, речь идет не о сезонном всплеске, а о стабильном тренде, в рамках которого появляются новые контент-мейкеры, а все больше людей стремятся стать частью кинопроцесса», — отметил эксперт «Авито Услуг» Александр Семочкин.

Несмотря на рост спроса на услуги в сфере кино и видеосъемки в Подмосковье, их средняя стоимость заметно снизилась. Так, участие в массовке стало дешевле в 2 раза, цены на киносъемку упали на 20%.

