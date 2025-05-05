Когда закончатся дожди: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе

Небольшие дожди и теплая весенняя погода ожидаются в Москве и Московской области на неделе, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Согласно прогнозу эксперта, во вторник облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в Москве, а на территории Московской области умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Температура в Москве ночью составит от 0 до +2 градусов. Местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов. По области ночью 0…+3 градуса, местами заморозки до -2. Днем +8…+13. Ветер западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 7 мая, сохранится облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

«Температура ночью в Москве +3…+5, днем +13…+15 градусов. По области ночью от 0 до +5, днем +11…+16. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду», — добавил Ильин.

Облачная погода с прояснениями сохранится и в четверг, 8 мая. Местами пройдет небольшой дождь.

«Температура в столице ночью +2…+4, днем +10…+12 градусов. По области ночью от 0 до +5, днем +10…+15 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В День Победы немного похолодает. Ночью ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха опустится до -1…+4 градусов, а днем поднимется до +8…+13. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

На неделе показатели атмосферного давления будут ниже нормы. Во вторник, 6 мая, столбики покажут 746 мм ртутного столба, а 7 и 8 мая опустятся до 745 мм ртутного столба. Показатели немного повысятся лишь 9 мая — 747 мм ртутного столба.

Фото: [ freepik.com ]

Колебания атмосферного давления, а именно его понижение, могут отрицательно сказаться на самочувствии людей с диабетом, гипотонией и болезнями опорно-двигательной системы. Могут наблюдаться одышка, нарушение сердечного ритма, чувство усталости, повышенная нервозность и ухудшение концентрации внимания.

В свою очередь, рост атмосферного давления способен негативно влиять на состояние здоровья гипертоников, людей с метаболическими нарушениями, а также тех, кто недавно столкнулся с инсультом или инфарктом.

Ранее стало известно, что в мае Землю будут атаковать мощные магнитные бури.