Мощные магнитные бури будут атаковать Землю в мае: прогноз по дням и часам

Май в этом году будет тяжелым для метеозависимых людей из-за постоянных геомагнитных возмущений. Магнитные бури в течение месяца будут достигать пятого уровня (умеренная буря). Подробный прогноз на месяц — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по дням и часам

С 5 по 6 мая уровень геомагнитных возмущений достигнет пяти. После этого магнитная буря снизится до четвертого уровня (малая буря), который сохранится до вечера пятницы, 9 мая. Небольшая передышка для метеозависимых продлится всего сутки, после чего уровень бури вновь поднимется до пятого с 21:00 субботы, 10 мая, до 21:00 воскресенья, 11 мая.

На несколько дней до 15 мая уровень возмущений опустится до второго (небольшие возмущения). Но уже с 21:00 четверга на Землю вновь обрушится буря четвертого уровня, которая продлится двое суток — до вечера субботы, 17 мая. После чего уровень повысится до пятого еще на сутки.

С 21:00 в воскресенье, 18 мая, сохранится третий уровень магнитной бури (слабая буря). Следующие серьезные возмущения ожидаются лишь в конце месяца, с 27 по 30 мая они достигнут четвертого и пятого уровней.

Последствия и способы защиты

Многие люди в период геомагнитных возмущений замечают общее ухудшение самочувствия. Зачастую магнитные бури вызывают головные боли, головокружения, учащение пульса и скачки артериального давления. Возможна бессонница.

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Специалисты в области медицины советуют в этот период отказаться от тяжелой пищи, снизить уровень стресса и физических нагрузок. Также следует контролировать уровень давления и пульса. В случае резкого ухудшения самочувствия необходимо вызвать врача.

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