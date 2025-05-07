В Госдуме хотят активизировать проверки газового оборудования в домах

В России стоит предпринять срочные меры по активизации проверок газового оборудования в многоквартирных домах. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Александр Якубовский, его точку зрения привело РИА Новости.

Якубовский входит в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Он считает, что в РФ назрело принятие решений по обеспечению безопасности в сфере эксплуатации газового оборудования в жилых домах.

«Необходимо активизировать проверки в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить», — указал парламентарий.

Депутат добавил, что существующие штрафы за нарушения уже неактуальны, поэтому их размер стоит увеличить. Он подчеркнул, что приоритетом в этой сфере должна быть безопасность граждан, а вовсе не комфорт и низкие расходы подрядчиков.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел хлопок газа в жилом доме. В пятиэтажном здании поселка Буланаш взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия поврежденными оказались две квартиры, пострадал один человек.