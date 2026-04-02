«Количество уроков зашкаливает»: в Госдуме выступили против введения новых предметов в школах

Школьникам не нужна дополнительная нагрузка, важно модернизировать уже существующие предметы и привести учебные программы к единому стандарту. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее в СМИ появилась информация, что со 1 сентября второй иностранный язык в российских школах станет обязательным. Позже в Минпросвещения это опровергли, подчеркнув, что речь идет не о введении нового обязательного предмета, а о работе с уже существующими возможностями школ.

По словам Татьяны Буцкой, сегодня у школьников и так слишком много уроков, и расширять список предметов неправильно.

«На мой взгляд, расширять школьную программу уже некуда. Количество уроков и так зашкаливает, дети буквально живут в школе. Проще всего „положить сверху кирпичом“ еще один предмет, но это самый легкий путь для взрослых, а не лучший вариант для детей», — сказала депутат.

Она считает, что усилия нужно направить на приведение действующих курсов к единому и понятному стандарту.

«Надо в рамках того, что дети уже изучают, навести порядок. Учебники по ключевым предметам должны быть едиными, как это сделано по истории. Сейчас бывает, что ребенок приходит на экзамен и видит формулировки, с которыми в школе вообще не сталкивался. Этого допускать нельзя. То, что мы спрашиваем на экзаменах, именно этому и должны учить», — подчеркнула Буцкая.

По ее словам, любые новые темы и смыслы можно интегрировать в уже существующие дисциплины.

«Если мы хотим чему-то новому научить ребят, нужно пересматривать программы по текущим предметам и вносить в них изменения. Любую информацию можно донести через стандартные курсы — не только через литературу или русский язык. Даже по математике можно давать задачи, которые будут ближе к современным реалиям», — отметила парламентарий.

Отдельно Буцкая высказалась против введения дополнительных «надстроек».

«У меня один ребенок школу уже закончил, второй учится. Я вижу, как наши дети приходят домой в четыре часа и дальше сидят с учебниками. Давайте еще три урока добавим — они там просто будут ночевать. Нужно исходить из тех уроков, которые уже есть, и обновлять их содержание под требования времени. Да, это сложная задача, но кто сказал, что работать легко? Зато результат будет лучше», — резюмировала она.

