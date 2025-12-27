Комета-путешественница 3I/ATLAS поставила астрономов в тупик, но оказалась обычной по размерам

Новозеландские астрономы развенчали миф о гигантских размерах межзвездной кометы 3I/ATLAS, третьего в истории наблюдений объекта из-за пределов Солнечной системы. Вопреки первоначальным предположениям, гость оказался совсем небольшим.

Комета была обнаружена в июле 2025 года и сразу поразила ученых своей яркостью на удалении, примерно равном орбите Юпитера. Яркость и ранняя кометная активность, включая формирование «антихвоста», навели специалистов на мысль о колоссальном ядре диаметром до 20 километров, с огромной площади поверхности которого активно испарялось вещество.

Последующие наблюдения космических обсерваторий «Уэбб» и «Хаббл» внесли первые коррективы. Выяснилось, что необычно интенсивную активность вызывает в основном углекислый газ, вырывающийся с поверхности. «Хаббл» позволил получить первые прямые оценки размера ядра, сузив их до диапазона от 440 метров до 5,6 километра.

Исследователи из Университета Кентербери провели финальные расчеты, изучив негравитационные эффекты. Они проанализировали, как реактивная тяга от испаряющихся газов влияет на движение кометы. Сравнив эти данные с интенсивностью сублимации, ученые пришли к выводу, что истинный диаметр ядра 3I/ATLAS составляет всего от 820 до 1050 метров. Это ставит ее в один ряд с большинством комет нашей собственной системы. Предполагаемая плотность объекта также оказалась типичной — около 0,5 г/см³.

Таким образом, гость из межзвездного пространства оказался не гигантом, а объектом скромных, «стандартных» для комет размеров, чья исключительная яркость объясняется бурной, но не уникальной активностью.

Ранее сообщалось, что зеленый огненный шар взорвался над горами на Тайване.