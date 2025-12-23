Редкий зеленый метеор удалось заснять на Тайване

В небе над Тайванем был зафиксирован загадочный зеленый огненный шар, который затем взорвался над центральным горным массивом острова. Событие произошло 16 декабря в районе Тайдуна и попало на видео, которое теперь доступно на платформе What's The Jam.

Пу Мин-чэн, руководитель Департамента транспорта и туризма, сообщил о фиксации камерой болида — метеора, который на ночном небе выглядит значительно ярче Венеры. Он подчеркнул, что болиды выделяются своей яркостью, что позволяет наблюдать их даже в дневное время.

Метеорит, пролетевший над островом Тайвань, имел зелёный цвет из-за химического состава. Обычно яркие зелёные метеориты содержат много магния или никеля. Мин-чэн отметил, что метеорит, упавший 16 декабря, был необычным явлением, поскольку подобные объекты обычно видны только в ясные ночи. Однако на сей раз космический объект был заметен даже сквозь густые облака.

Люди, проживающие в этом районе, подтвердили, что в ночное время небо озарилось яркой зеленой вспышкой, однако никто не смог определить, что вызвало это явление.

