Коммунальные платежки в Карелии модернизировали ради прозрачности расчетов за тепло

С апреля 2026 года жители многоквартирных домов Карелии, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, начнут получать коммунальные квитанции с дополнительной строкой. Как сообщили в региональном Госкомитете по ценам и тарифам, в платежном документе появится специальная информационная графа, которая будет оповещать собственников о случаях вывода теплосчетчика из эксплуатации и о том, какой именно способ расчета применялся в этот период.