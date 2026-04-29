Коммунальные платежки в Карелии модернизировали ради прозрачности расчетов за тепло
В квитанциях за отопление появится новая информационная графа
С апреля 2026 года жители многоквартирных домов Карелии, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, начнут получать коммунальные квитанции с дополнительной строкой. Как сообщили в региональном Госкомитете по ценам и тарифам, в платежном документе появится специальная информационная графа, которая будет оповещать собственников о случаях вывода теплосчетчика из эксплуатации и о том, какой именно способ расчета применялся в этот период.
В ведомстве пояснили, что нововведение направлено на повышение прозрачности расчетов за отопление и призвано информировать граждан о реальном состоянии приборов учета в их домах. Теперь жильцы смогут самостоятельно контролировать дату выхода оборудования из строя и видеть, на основании какой методики управляющая компания произвела доначисления. Вся необходимая документация уже направлена в управляющие и ресурсоснабжающие организации для подготовки к обновлению систем выставления счетов.