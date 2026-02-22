Коммунальный коллапс: в старооскольском селе без воды остались десятки домов после обрушения башни

В Старооскольском городском округе произошла коммунальная авария, которая оставила без воды жителей сразу нескольких улиц села Шаталовка. Как сообщает телеграм-канал «Старый Оскол № 1», там рухнула водонапорная башня.

Инцидент произошел в населенном пункте, где проживает около полутора сотен абонентов «Белоблводоканала». В зоне отключения оказались улицы Садовая и Полевая, а также одноименные переулки. Предприятие оперативно организовало подвоз питьевой воды для местных жителей.

Особый резонанс ситуации придает тот факт, что, по данным телеграм-канала «ГуСтО», всего два месяца назад, в декабре 2025 года, водоканал отчитывался об успешном проведении ремонтных работ на этой самой башне. Тогда обслуживание объектов водоснабжения велось в нескольких селах округа, включая Шаталовку.

В официальном заявлении ресурсоснабжающей организации подтвердили факт перебоев. Сейчас подача воды в селе осуществляется от одной скважины, из-за чего давление в сети серьезно упало, особенно в верхней части населенного пункта. Специалисты уже монтируют необходимое оборудование на скважинах, а в ближайшие сутки планируют приступить к прокладке нового участка водопровода. Водоканал обещает восстановить полноценное водоснабжение в течение завтрашнего дня. При этом в сообщении ничего не говорится ни о причинах обрушения конструкции, ни о качестве ремонта, проведенного несколько месяцев назад.

Проблемы с водоснабжением в округе носят системный характер. Помимо Шаталовки, перебои зафиксированы в селе Роговатое (на улицах Фрунзе, Орджоникидзе, Приовражная и Калинина), а также в Старом Осколе — в микрорайонах Студенческий и Парковый.

Ранее, в январе, жители сел Сорокино и Городище уже жаловались на сильное обледенение водонапорных башен из-за нарушения целостности конструкций. Водоканал тогда обещал провести ремонт, однако сельчане отмечали, что проблема с башней в Городище тянется как минимум с 2022 года, несмотря на неоднократные отчеты о выполненных работах.

А в соседнем Чернянском округе в селе Огибное башня и вовсе рухнула еще в январе. Генеральный директор «Белоблводоканала» Андрей Колесников тогда заявил, что конструкция была исправна, и пообещал разобраться в причинах произошедшего. Однако предприниматель Игорь Чернов, чья компания специализируется на строительстве таких объектов, предупреждал: если не принять программу по замене 30–50 башен ежегодно, регион ждет техногенная катастрофа.