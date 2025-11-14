Трамп развязывает войну в в Латинской Америке — что задумали США

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о запуске операции против наркокартелей в странах Западного полушария. Миссия, получившая название Southern Spear («Южное Копье»), направлена на уничтожение «наркотеррористов» и усиление защиты США от наркотрафика. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, приведет ли это к масштабной войне в Латинской Америке и как скажется на украинском конфликте.

До начала операции США развернули в Латинской Америке и Карибском регионе крупнейшие силы со времен панамского вторжения 1989 года. В распоряжение Южного командования поступила авианосная ударная группа, возглавляемая новейшим и крупнейшим в мире авианосцем Gerald R. Ford. Как отметил эксперт Федоров, американцам в любом случае останется важна Украина.

«США не забудут про украинский конфликт, поскольку слишком много денег туда вложено. Куда американцы вкладывают средства, они этого не забывают, ни одного доллара», — отметил специалист.

При этом политолог считает, что до серьезной войны в Латинской Америке не дойдет.

«Я не ожидаю масштабной войны в Латинской Америке, но операция против какого-то государства возможна», — заключил Федоров.

