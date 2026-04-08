Корейские бренды захватывают рынок РФ: продажи лапши взлетели на 58%

Южнокорейские производители продуктов питания наращивают присутствие в России, рассматривая страну в качестве одного из приоритетных направлений для роста. Очередным подтверждением серьезности намерений стало известие о том, что компания Nongshim готовится открыть в Москве дочернюю структуру — Nongshim Rus. Этот шаг в Сеуле объясняют стратегической важностью российского направления и планами по закреплению на рынках всего СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, пишет « РГ ».

Главная ставка делается на сегмент лапши быстрого приготовления. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году объем российского рынка рамена способен преодолеть отметку в миллиард долларов при ежегодном приросте свыше десяти процентов. Интерес подогревается волной популярности корейской культуры: только за 2025 год импорт лапши из Южной Кореи в РФ взлетел на 58 процентов и превысил 52 миллиона долларов.

На сегодняшний день корейские бренды уже контролируют львиную долю отечественного рынка instant-лапши. Продукция под маркой «Доширак» (принадлежит компании Paldo) занимает порядка 54 процентов в своей категории, тогда как ближайший конкурент Rollton довольствуется примерно 21 процентом. За все время продажи «Доширака» в России перешагнули рубеж в 5 миллиардов упаковок. Стремительно набирает обороты и острая лапша от Samyang: ее доля достигла девяти процентов, а реализация подскочила более чем на 80 процентов. Таким образом, почти две трети продаваемой в стране лапши имеют корейское происхождение.

В сложившихся условиях Nongshim, несколько запоздавшая с выходом на российский рынок, не планирует ввязываться в ценовые войны в бюджетной нише. Компания намерена продвигать продукцию премиум-класса с ценником от 200 рублей за упаковку. В ассортименте — известные марки Shin Ramyun, Neoguri, Kimchi Ramyun, а также перспективные новинки. Дистрибуция будет выстроена через федеральные розничные сети X5 и «Магнит», а также маркетплейсы Ozon и Wildberries. Обеспечивать поставки призван новый экспортный завод в Пусане, запуск которого ожидается в скором времени.

Впрочем, борьба за российского потребителя не ограничивается одной лишь лапшой. Южнокорейский бизнес в целом активно заполняет освободившиеся после ухода западных корпораций ниши. Наиболее впечатляющих успехов добилась компания Orion, сделавшая упор на локализацию выпуска и адаптацию рецептур под местные вкусы. Ее российская выручка достигла рекордных значений, а продажи за три года взлетели почти вчетверо — с 890 миллиардов до 3394 миллиардов вон.

Флагманским продуктом Orion в России стали пирожные «Чоко Пай», превратившиеся в по-настоящему народное лакомство. Только этот вид кондитерских изделий принес производителю доход, превышающий 150 миллионов долларов. Чтобы удовлетворить ажиотажный спрос, компания приступила к строительству второго завода в Тверской области, инвестировав в проект около 160 миллионов долларов. Запуск предприятия запланирован на конец следующего года, и он позволит удвоить текущие мощности. Существующая площадка уже трудится на пределе возможностей с загрузкой свыше 123 процентов. Новый завод увеличит количество производственных линий с 15 до 31, а годовой объем выпуска доведут до 7500 миллиардов вон. При этом Россия в стратегии Orion закрепляется как третий глобальный центр роста наравне с Китаем и Вьетнамом, а также рассматривается в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в Центральную Азию.

Помимо перечисленных гигантов, на российском рынке уверенно растут продажи напитков Lotte, а также других категорий корейских товаров — от снеков и сладостей до соусов и алкогольной продукции.