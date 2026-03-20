Космическое послание из неизвестности: ученый рассказал о таинственном звездопаде, который можно увидеть до 28 марта

В марте 2026 года у жителей Земли есть уникальная возможность наблюдать два метеорных потока — Гамма-Нормиды и Эта-Виргиниды. Первый будет активен вплоть до 28 марта, второй — до 25 марта. Благодаря отсутствию лунного света небо в эти дни будет достаточно темным, что позволит разглядеть даже не самые яркие «падающие звезды». Эксперт Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров объяснил, чем уникален каждый из потоков, какова их природа и где лучше всего их наблюдать.

Гамма-Нормиды: таинственный поток Южного полушария

Этот метеорный поток активен до 28 марта. Свое название он получил по радианту — точке на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Радиант находится вблизи звезды Гамма-2 Наугольника (γ² Normae), которая служит ориентиром для наблюдателей.

Эксперт пояснил, что природа Гамма-Нормид до сих пор остается загадкой для ученых. Родительское небесное тело — комета или астероид — достоверно не идентифицировано, что делает каждый метеор этого потока своего рода «космическим посланием», происхождение которого теряется в глубинах истории Солнечной системы.

История открытия потока насчитывает почти век. В 1929 году новозеландский астроном Рональд Макинтош впервые зафиксировал семь метеоров, вылетевших из одной точки в созвездии Наугольника. В 1932 году его соотечественник Мюррей Геддес подтвердил наблюдения, и в 1935 году поток официально внесли в каталог под названием «Скорпиды» — из-за близости радианта к границе созвездия Скорпиона. Однако по неизвестным причинам о потоке забыли до 1953 года, когда его случайно обнаружили с помощью радара в Южной Австралии. После уточнения координат поток переименовали в Гамма-Нормиды.

По словам ученого, в час ожидается до шести метеоров. Частицы потока врываются в атмосферу Земли на высокой скорости — в среднем 60 километров в секунду, создавая быстрые, резкие вспышки, оставляющие на мгновение четкий след.

Бурмистров отметил, что исследования Западно-Австралийской метеорной секции показали: около 10% метеоров этого потока оставляют после себя устойчивые следы-шлейфы. По цвету преобладают белые вспышки — на их долю приходится 64%, еще 24% составляют желтые. Средняя яркость метеоров оценивается в 2,68 звездной величины, что делает их вполне различимыми невооруженным глазом при хороших условиях наблюдения.

Эта-Виргиниды: еще одна возможность увидеть звездопад

Поток Эта-Виргинид активен до 25 марта. Его радиант находится в созвездии Девы, и, в отличие от Гамма-Нормид, этот поток изучен лучше. Однако и он требует темного неба и отсутствия засветки.

Для наблюдения обоих потоков эксперт рекомендует выбирать места вдали от городских огней, желательно с открытым горизонтом. Лучшее время — после полуночи и до рассвета, когда радианты поднимаются достаточно высоко над горизонтом.