Космическую капсулу и ранец скафандра «Орлан» продают в Подмосковье за ₽8 млн

Жители Подмосковья выставили на продажу макет спускаемого аппарата «Союз MC» и ранец скафандра «Орлан». Общая стоимость космических товаров составляет почти 8 млн рублей. Объявления о продаже корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Макет спускаемого аппарата корабля «Союз МС» продают за 2 млн рублей в Звездном городке. По словам авторов объявления, капсула снималась в кино, внутри также есть возможность создать хромакей. В наличии — единственный экземпляр, созданный по оригиналу «Союз МС».

Капсула оснащена верхним люком, тремя иллюминаторами со стеклом, имитацией тангажа двигателя и панелью электроразъемов. Высота модели вместе с металлической подставкой достигает 253 см, вес — около 500 кг.

Приобрести оригинальный ранец скафандра «Орлан», который также играет роль «входной двери» в скафандр и оснащен автономной системой жизнеобеспечения (АСОЖ), предлагают продавцы из Щелкова. Ранец был куплен в 2000-х на американском аукционе в Хьюстоне, заявляют авторы объявления.

Однако уникальный товар находится не в Московской области. Желающим предлагают купить его на аукционе в США и перевезти в Россию. Стоимость составляет — 5,96 млн рублей.

