Живая легенда: единственный в России 115-летний колесный пароход «Николай Гоголь» снова на плаву

Машина, построенная при царе, ходит до сих пор. В Архангельске после капитального ремонта вновь заработал единственный в России 115-летний колесный пароход «Николай Гоголь». Судно уже вышло в свою первую навигацию по Северной Двине, а его агрегаты, по словам очевидцев, работают как часы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Уникальный пароход-колесник был построен на заводе «Красное Сормово» в начале 1911 года. Изначально он ходил по линии Вологда — Архангельск и считался одним из самых комфортабельных в империи: пассажирам подавали рябчиков и тетеревов.

Затем грянули войны — Гражданская и Великая Отечественная. Пароход перевозил раненых, боеприпасы и продовольствие, работая на армию. В 1960-х его переквалифицировали в туристическое судно. В 1970-х хотели списать и разобрать, но активисты отстояли легенду. Пароход омолодили, перекрасили в белый цвет и превратили в памятник.

И вот — новая веха. После капитального ремонта «Николай Гоголь» открыл 115-ю навигацию. Торжественный рейс совершили 100 представителей Российского военно-исторического общества, съехавшиеся в Архангельск со всей страны. Сегодня «Николай Гоголь» — единственный в России действующий колесный пароход такого возраста.

