«Кот Шредингера и тайный информатор»: суд раскрыл, как любовница Маска шпионила за OpenAI, а Цукерберг искал перемирия

Судебные документы, обнародованные в рамках разбирательства по иску Илона Маска против сооснователей OpenAI, пролили свет на закулисные интриги Кремниевой долины и содержат ряд нелицеприятных подробностей. Как сообщил портал The Washington Post, изучившая материалы дела в федеральном суде Окленда, в протоколах фигурируют тайная передача информации через доверенное лицо, лесть в адрес миллиардера и его резкие высказывания в адрес другого технологического гиганта.

Центральной фигурой в одной из линий разбирательства стала Шивон Зилис, исполнительный директор Neuralink, которая, по версии OpenAI, входила в совет директоров компании с 2020 по 2023 год и тайно информировала Маска. Как следует из показаний главы OpenAI Сэма Альтмана, Зилис выступала в роли «советника Илона» касательно деятельности организации. В переписке, датированной 2018 годом, Зилис прямо спрашивала Маска, следует ли ей оставаться «близкой и дружной» с OpenAI, чтобы «поддерживать информационный поток». Позднее, в 2023 году, контакт предпринимателя был сохранен в ее телефоне под кодовым названием «кот Шредингера».

В материалах дела также обнаружились свидетельства того, что создатель Meta Марк Цукерберг неоднократно обращался к Маску с предложениями помощи, в том числе в период его работы в правительстве, несмотря на публичную вражду между ними. Сам Альтман, пытаясь сгладить конфликт после того, как Маск выразил разочарование OpenAI, назвал его «своим героем» и пообещал не переманивать сотрудников Tesla. Он также выяснял у Зилис, не стоит ли ему написать что-нибудь хорошее об Илоне, так как тот, по мнению Альтмана, был обижен тем, что его не оказалось на общей фотографии с церемонии основания компании.

Кроме того, в переписке 2016 года Маск советовал Альтману полагаться на технологии Microsoft, а не Amazon, назвав основателя Amazon Джеффа Безоса «придурком» и «немного некомпетентным». Позднее, уже на допросе, комментируя эти высказывания, Маск повторил свою характеристику, добавив, что Безос «может быть таким». Джефф Безос при этом является владельцем The Washington Post и основателем Blue Origin, конкурирующей со SpaceX Маска.