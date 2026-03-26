Кот Жорик прошел 65 км от Москвы до Солнечногорска, чтобы вернуться к хозяйке

Кот по кличке Жорик, сбежавший из машины в московском районе Медведково, совершил настоящее чудо. Об этой истории рассказала газета «Московский комсомолец».

Хозяйка искала любимца две недели, но все попытки выйти на след кота оказались счетными. Все это время с Жориком было все хорошо — он активно пробирался через препятствия, чтобы вернуться домой.

За две недели котик преодолел 65 км. Животное из Медведково добралось до Солнечногорска. Его маршрут был удивительно прямолинейным: питомец двигался строго на север, минуя развязки МКАД, леса и трассы. В среднем кот проходил по 7 км в сутки.

Жорика нашли на улице Стеклозаводской. Сотрудница местного офиса приютила кота и выложила его фото в социальных сетях. Хозяйка сразу же узнала своего любимца и быстро приехала за ним. Встреча была эмоциональной — женщина не ожидала увидеть питомца живым и здоровым после такого долгого пути.

Сейчас Жорик восстанавливается в тепле и безопасности. Эксперты признаются, что до сих пор не могут объяснить, как кошки находят дорогу домой, преодолевая такие фантастические расстояния.

