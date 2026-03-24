Ветеринары бьют тревогу: оставленное на проветривание окно может лишить жизни вашего питомца

Ветеринары бьют тревогу: с наступлением весны резко выросло число травм у котов, связанных с пластиковыми окнами, пишет телеграм-канал SHOT. Застревание в створке при вертикальном проветривании оказывается для животных опаснее, чем падение с высоты.

Врачи объясняют: кот просовывает голову в широкую часть проема, затем соскальзывает и застревает в узкой щели. Это приводит к удушью, переломам ребер и повреждению внутренних органов. В некоторых случаях спасти животное уже невозможно.

Один из смертельных случаев произошел недавно в Екатеринбурге. Там в многоэтажке на улице Гурзуфской рыжий мейн-кун остался в квартире, пока хозяева ушли. Животное застряло в окне, когда створка была открыта. Прохожие заметили котика, вызвали спасателей, но те не приехали.

Тогда местные жители сами пытались вызволить питомца, однако консьержка не пустила в подъезд добровольца-зооспасателя. Кота достали, но спасти его не удалось — у животного были диагностированы переломы ребер. Очевидцы считают, что при своевременной помощи мейн-кун мог бы выжить.

С начала весны количество подобных обращений в ветклиники выросло в два раза. Владельцев котов призывают не оставлять окна открытыми на вертикальное проветривание, если дома никого, кроме питомца, нет.

Обычные москитные сетки не защищают от выпадения и застревания — кошка легко сбивает их или прорывает. Специалисты рекомендуют устанавливать специальные сетки-антикошки или оконные ограничители, которые не позволят створке открываться на опасную ширину.

Ранее ветеринар Анастасия Костикова объяснила тягу кошек и собак к телевизорам.