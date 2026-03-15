Ковчег с частицей Ризы Иисуса Христа посетит Воронеж

Воронеж готовится к событию, которое случается раз в десятилетия. В пресс-службе Воронежской митрополии сообщили, что с 9 по 20 апреля в городе будет находиться ковчег с частицей Ризы Иисуса Христа — одеяния, которое, по преданию, носил сам Спаситель.

Сначала святыню встретят в главном храме региона. Ковчег будет принесён в Благовещенский кафедральный собор 9 апреля. В первую неделю, с 9 по 14 апреля, собор будет открыт для всех желающих ежедневно с 7 утра до 9 вечера.

Затем поклониться святыне можно будет в необычном месте — на духовно-просветительском форуме «Благодатный огонь в сердце каждого». С 15 по 20 апреля ковчег разместится во Дворце творчества детей и молодежи на площади Детей. Для верующих будут совершаться молебны трижды в день: в 11:00, 14:00 и 17:00.

Что такое Риза Иисуса Христа?

Риза (хитон) — это одеяние, в котором, согласно Евангелию, Иисус Христос был перед распятием. По преданию, она была «нераспиваемая, а вся тканная сверху», за которую воины бросали жребий. Это одна из величайших христианских реликвий, связанных с земной жизнью Спасителя.

Исторический путь Ризы

· По преданию, Риза была обретена в Грузии, куда попала через воина-еврея. Она хранилась в Мцхете, затем была перенесена в Сионский собор в Тбилиси. · Частицы Ризы разошлись по всему христианскому миру. Одна из наиболее известных частей находится в Храме Христа Спасителя в Москве. · Частица, которая прибудет в Воронеж, — святыня, хранящаяся в Серапиевой палате Троице-Сергиевой лавры.

Почему это важно?

Для верующих прикосновение к вещи, которой касался Христос, — это возможность особого молитвенного предстояния и духовного укрепления.