КПРФ направила губернатору Липецкой области 31 вопрос к отчету за год

Фракция КПРФ в Липецком областном совете депутатов подготовила к отчету губернатора Игоря Артамонова о работе регионального правительства за 2025 год внушительный перечень из 31 вопроса. По количеству направленных запросов представители партии превзошли все остальные депутатские объединения парламента вместе взятые, передает портал «МОЁ! Оnline Липецк».

В списке тем, которые коммунисты намерены поднять перед главой региона, фигурируют острые социально-экономические проблемы. Среди них — текущее положение дел на Липецком тракторном заводе, неуклонное удорожание горючего и минеральных удобрений, растущая закредитованность населения, трудности с обеспечением квартирами детей-сирот и критический уровень износа коммунальной инфраструктуры. Депутатов также интересуют сроки ремонта Октябрьского моста, перспективы возведения эстакады в районе Опытной станции, сохраняющийся дефицит медицинских и педагогических кадров, нехватка образовательных учреждений и сельских клубов.

Значительный блок вопросов посвящен экологической повестке: функционирование мусороперерабатывающего комплекса «Экотехнопарк» в селе Стебаево, ход строительства очистных сооружений и продолжающиеся сбросы неочищенных стоков в реку Воронеж. Отдельной строкой идет тема помощи соседней Белгородской области — речь о приобретении электрогенераторов и формировании жилищного фонда для эвакуированных граждан.

Не обошли вниманием в КПРФ и политический контекст: в запросе упоминается инцидент с обыском в областном комитете партии, в ходе которого был изъят тираж газеты «Правда», возвращенный лишь спустя несколько месяцев после завершения избирательной кампании. Завершается же список вопросов риторическим, но оттого не менее хлестким: «Когда вы вместе с вашей «командой мечты» покинете Липецкую область?»