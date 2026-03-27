«Красота-то какая!»: «оживший» торт кондитера из Мытищ восхитил шеф-повара Константина Ивлева

Кондитер из подмосковных Мытищ Елена Кальченко на III Международном чемпионате кондитерского искусства «Россия объединяет» заняла первое место. Она удивила судей сложной и технически продвинутой работой в категории «Скульптурный торт» — «ожившим» сказочным кораблем. Автор шедевра рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как он создавался и на что обратил внимание, поздравляя победительницу, известный шеф-повар Константин Ивлев.

Как отметила в беседе Елена Кальченко, скульптурный торт с элементами антигравитации, представляющий собой сказочную композицию «Летучий корабль» по мотивам одноименного советского мультфильма, она выполнила всего за одну неделю. В нем есть замок с фактурными лестницами, горящие светильники, дым из трубы и, главное, — вращающийся над сценой под песню «А я не хочу по расчету» летучий корабль.

По словам кондитера, торт состоит из бисквита и крема, он полностью съедобный.

«Так как времени на его создание было мало, шансов на переделывание уже не было, поэтому надо было стрелять, что называется, с первого раза», — поделилась Кальченко.

Фото: [ из личного архива Елены Кальченко ]

Идея взять за основу мультфильм «Летучий корабль» родилась спонтанно. Елена вспомнила, как на предыдущем конкурсе представляла сладких «Бабок-Ежек» тоже под песню, и судьи танцевали и выкладывали видео в соцсетях.

«Мне хотелось опять пустить судей в пляс, но уже под другую мелодию. Я попробовала подобрать сначала песню, а потом уже композицию торта», — рассказала собеседница издания.

Ее труды не остались незамеченными. Знаменитый шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев даже обнял автора и отметил, что у Елены не только торт, но и китель очень красивый.

«Какие вензеля! Вот вы молодцы! Всегда остаетесь девчонками! Красота-то какая!» — сказал он с восторгом.

Елена Кальченко уже не первый раз общается с Константином Ивлевым и отмечает, что в жизни он совершенно другой, не такой, как на экране.

«Он открытый, бескорыстный, спокойный, добродушный. Это просто потрясающий человек! На чемпионате было 140 тортов. К сожалению, чтобы пообщаться с каждым кондитером и высказать свое компетентное мнение, нужно много времени. Он, конечно, был в шоке. Об этом и говорил», — отметила победительница конкурса.

Примечательно, что кондитерским искусством Елена Кальченко занимается всего три с половиной года. До этого она работала тренером-преподавателем и юристом. Имеет три высших образования: педагогическое, юридическое и кулинарное.

За три года Елена добилась впечатляющих результатов. В ее копилке — множество престижных наград. Она не только выставляла свои работы на конкурсах в России, но и возила их на чемпионаты в Хорватию, Индии в Белоруссию.

«Мне нравится делать что-то необычное. Это же интересно! Это вызывает у людей какие-то определенные эмоции. Очень вкусных, красивых, но обычных тортов много, поэтому я решила делать что-то более оригинальное и себе вот такой путь проложила», — заключила Кальченко.

