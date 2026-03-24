В России нашли самый дорогой пасхальный кулич

В преддверии Пасхи, которую в 2026 году православные будут отмечать 12 апреля, в Москве появились куличи по цене 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Москва сейчас» сообщило издание «Мослента».

Эксклюзивную выпечку под названием «Кремлевский кулич» представили столичные кондитеры. Ее главное украшение — съедобное изображение собора Василия Блаженного на Красной площади.

Стоит отметить, что люксовое предложение резко контрастирует со среднестатистическими ценами. В 2025 году, по данным газеты ВЗГЛЯД, стоимость приготовления пасхального кулича в России увеличилась на 10,8% и составила в среднем 234,3 рубля.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов раскритиковал продажу куличей задолго до Пасхи.