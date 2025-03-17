Кратковременные морозы вернутся в Москву и Подмосковье на неделе

Кратковременные морозы вновь ожидаются в Москве и Московской области на неделе, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, во вторник, 18 марта, ожидается переменная облачность, а в конце дня по западу Московской области местами пройдет небольшой кратковременный снег.

«Температура ночью в столице -8…-6, по области -11…-6, днем в Москве 0…+2, по области -1…+4 градуса. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду. Местами возможна гололедица», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду сохранится облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем возможны небольшие осадки.

«Температура ночью в Москве -6…-4, по области -9…-4 градуса. Днем в столице +2…+4, по области 0…+5. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Также возможна гололедица», — добавил Ильин.

Облачность с прояснениями сохранится и в четверг. По прогнозу синоптика, ночью небольшие осадки, а днем преимущественно без осадков.

«Температура ночью в Москве 0…+2, по области -3…+2 градуса, днем в столице +5…+7, по области +3…+8. Ветер западной четверти, от 6 до 11 метров в секунду. Ночью местами гололедица», — подчеркнул эксперт.

В последний рабочий день, 21 марта, ночью ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит -3…+2 градуса, ветер западный, 3-8 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями и без осадков, а температура поднимется до +6...+11. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

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