За это могут уволить с работы: что точно нельзя дарить педагогу на День учителя

5 октября в России отмечают День учителя. В этот важный для страны праздник многие желают поздравить своих педагогов. Адвокат Яна Воробьева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чего не стоит дарить преподавателю в День учителя.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, педагогам запрещено принимать подарки, за исключением обычных, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей, отметила юрист.

«К обычным подаркам относятся символические знаки внимания — цветы, сладости, канцелярские принадлежности, книги. Денежные средства в конверте также считаются подарком, и если сумма превышает лимит, это будет нарушением закона. Для учителя принятие подарка дороже 3 тыс. рублей может повлечь дисциплинарные последствия: замечание, выговор или даже увольнение», — пояснила эксперт.

По ее словам, если подарок или деньги вручаются не просто как знак внимания, а в обмен на конкретные действия — например, более благосклонное отношение к ребенку или завышение оценок, — ситуация приобретает признаки коррупции.

«В таком случае речь может идти уже об уголовной ответственности: для учителя — как за получение взятки с лишением свободы до трех лет [статья 290 УК РФ], для родителей — как за ее дачу с лишением свободы до двух лет [статья 291 УК РФ]», — заключила Воробьева.

