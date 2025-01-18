Крещение Господне: история праздника, традиции и способы гадания 19 января

Один из важнейших христианских праздников Крещение Господня или Богоявление отмечается 19 января. Дата связана с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Подробнее об истории, традициях праздника и обрядах, которые можно сделать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Согласно Евангелию, Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. В это время произошло явление Святой Троицы: голос Бога Отца с небес, Сын Божий в воде и Дух Святой в виде голубя.

Праздник имеет древние корни и первоначально был связан с празднованием Богоявления, когда вспоминали не только крещение Христа, но и поклонение волхвов, и чудо в Кане Галилейской. Со временем праздники разделились, и Крещение стало самостоятельным событием.

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Традиции и обряды

Главным обрядом этого дня остается освящение воды. Ее освящают в храмах и на открытых водоемах. Считается, что вода в эту ночь обладает особой силой и может исцелять, защищать от зла и даже очищать душу. Поэтому появилась традиция купания в проруби. Она символизирует очищение человека от грехов и укрепление духа. Но обряд не считается обязательным, верующие окунаются в ледяную воду добровольно.

Обязательным в день Крещения считается поход в церковь или храм. У христиан принято участвовать в богослужениях, молиться и причащаться. Дома окропляют святой водой, чтобы защитить от злых духов, а для укрепления здоровья этой водой принято умываться.

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Гадания

В народе практически на каждый важный церковный праздник принято гадать. Несмотря на то, что церковь не одобряет это увлечение, гадали в последний святочный день очень часто. Ведь каждый хоть раз хотел бы узнать, что его ждет. Чаще всего гадали молодые девушки, чтобы узнать о своем суженом.

Одним из наиболее популярных способов является гадание на воде. Для этого берут чистую воду, в которую кладутся мелкие предметы, например, монеты или кольца. Затем, глядя на отражение в воде, люди предсказывают свое будущее, прислушиваясь к интуиции и символике предметов.

Другим интересным методом является гадание с помощью свечей. Для этого необходимо зажечь несколько свечей и смотреть, как они горят: если свеча горит ровно, это предвещает спокойствие и удачу, а если трещит или коптит — к возможным трудностям.

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