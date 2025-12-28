Крики поддержки с берега: как туристы стали свидетелями финальной охоты косаток в Антарктиде

В ледяных водах Антарктиды развернулась драматичная сцена из жизни дикой природы, запечатлённая туристами. Три косатки, также известные как киты-убийцы, устроили охоту на пингвина, превратив борьбу за выживание в захватывающее и жестокое зрелище.

Кадры инцидента опубликовал на своей странице в социальной сети турист Адам Линдеманн. На видео видно, как высокоорганизованные хищники несколько минут преследовали свою добычу, синхронно кружа вокруг неё. Пингвин, оказавшись в воде, отчаянно уворачивался, несколько раз вырываясь из пастей косаток. С берега раздавались крики людей, подбадривающих птицу, но их поддержка не помогла.

Исход схватки был предопределён: в воде пингвин не способен соперничать в скорости с могучими морскими млекопитающими. Выбившись из сил, он стал лёгкой добычей. Одна из косаток, наигравшись, в конце концов проглотила его.

Эта охота наглядно продемонстрировала слаженность действий косаток, которые действуют как единая команда. Их тактика варьируется в зависимости от добычи: охотясь на пингвинов, они могут синхронными ударами хвостов создавать волну, смывающую жертву со льдины, или же просто переворачивать льдину, ныряя под неё.