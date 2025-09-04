Кровавое полнолуние 7 сентября: что оно принесет, где и когда его можно увидеть

Полнолуние, которое состоится 7 сентября, называют «кровавым». Это связано с полным затмением Луны, когда спутник обретет загадочный и завораживающий красноватый оттенок. Где и как можно будет увидеть кровавую Луну и как она повлияет на здоровье жителей Земли — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По данным Московского планетария, грядущее лунное затмение предоставит жителям России отличную возможность для наблюдений, поскольку оно произойдет в вечерние и ночные часы. Для москвичей Луна будет видна на юго-востоке, под углом примерно 16 градусов над горизонтом. В западных областях страны Луна взойдет уже в фазе затмения. В центральных регионах и на Урале наблюдатели смогут увидеть все этапы затмения в вечернее время. В Сибири пик затмения придется на полночь. Жители самых северо-восточных территорий, таких как Чукотка и Камчатка, не смогут наблюдать полную фазу из-за наступления утра.

Кровавая Луна окрасится в красный цвет на 1 час 22 минуты с 20:30 до 21:52 по московскому времени, а само затмение продлится с 18:28 до 23:55.

Подобные лунные фазы могут оказывать заметное влияние на эмоциональное и физическое состояние людей, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эзотерик Майя Королева.

«В это время люди могут столкнуться с нарушениями сна, повышенной тревожностью и эмоциональной нестабильностью. Луна, находясь в полной фазе, усиливает влияние на водный обмен, что может привести к отекам, головным болям и скачкам артериального давления», — добавила Королева.

Особое внимание, по словам эксперта, стоит уделить сердечно-сосудистой системе — метеозависимые люди могут ощущать учащенное сердцебиение, слабость или головокружение.

«Эмоциональный фон также становится нестабильным: возможны вспышки раздражительности, беспричинная меланхолия или, напротив, гиперактивность. В такие дни обостряются хронические болезни, особенно связанные с пищеварением и нервной системой. Рекомендуется избегать стрессов, уменьшить физические нагрузки и отказаться от тяжелой пищи», — заключила астролог.

