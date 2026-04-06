Круизный лайнер сел на риф у фиджийского острова из фильма «Изгой»

У берегов Фиджи произошло неожиданное происшествие: круизное судно, направлявшееся к острову Монурики, где снимался знаменитый фильм «Изгой» с Томом Хэнксом, село на коралловый риф. Инцидент случился 4 апреля, и, по заявлению компании-перевозчика Blue Lagoon Cruises, виной всему стала внезапная непогода.

Как это случилось

В официальном сообщении компании говорится, что в момент постановки судна на якорь погода была спокойной. Однако неожиданно налетевший сильный шквал вызвал дрейф якоря, в результате чего лайнер сместился и наскочил на риф. Перевозчик подчеркнул, что инцидент стал следствием именно внезапного ухудшения погодных условий.

Согласно определению Национальной метеорологической службы, шквал — это резкое, кратковременное усиление ветра, которое сложно предсказать заранее.

Эвакуация пассажиров

Обошлось без жертв и пострадавших. Все пассажиры и неосновной экипаж организованно покинули судно, забрав с собой багаж и личные вещи. Компания не уточняет, сколько людей находилось на борту, но отмечает, что эвакуация прошла в штатном режиме.

Остров из «Изгоя»

Монурики — небольшой остров в архипелаге Фиджи, получивший мировую известность после выхода фильма «Изгой» (2000). В этой картине Том Хэнкс сыграл сотрудника FedEx Чака Ноланда, который после авиакатастрофы оказывается на необитаемом острове и борется за выживание. Монурики стал главной «декорацией» фильма, и с тех пор туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть места съемок.

В программу круиза, помимо посещения острова, входил также ужин с капитаном. Инцидент с посадкой на мель сорвал планы туристов, но, к счастью, никто не пострадал.