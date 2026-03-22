«Кто мог бы?»: Газманов рассказал о поиске актера для роли в фильме о себе

Певец Олег Газманов во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» объяснил свой отказ от съемок биографического фильма и рассказал о сложностях подбора актера на главную роль, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Исполнитель подчеркнул, что не испытывает симпатии к своему экранному образу. Он отметил, что считает себя прежде всего сочинителем, которому важнее процесс создания музыки и реакция зрителей, чем статус киногероя.

«Я, честно говоря, вообще не люблю себя на экране. Вот реально не люблю», — сообщил Газманов.

Помимо этого, артист выразил сомнение в том, что современные актеры смогут достоверно передать его сценический образ. По мнению певца, потенциальному исполнителю роли пришлось бы выполнять сложные акробатические трюки и выдерживать экстремальные нагрузки.

«Таких… По-моему, таких уже не осталось реально таких отбитых, безбашенных, как я», — заявил исполнитель.

Ранее певец SHAMAN объяснил, почему не меняет псевдоним на русский.