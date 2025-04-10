Квартиры в Москве, похищенные миллионы и жизнь в люксе: что известно об аресте ректора ПсковГУ Ильиной

Суд в Пскове заключил под стражу ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Арест Ильиной продлится два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. В чем именно обвиняют ректора ПсковГУ — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Похитила миллионы

Наталья Ильина была задержана 8 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, ректор ПсковГУ трудоустроила в вуз несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей, пишет ТАСС. На следующий день после задержания Псковский городской суд избрал меру пресечения для Ильиной. Обвиняемой было отказано в домашнем аресте, судья отправил ее под стражу на два месяца — до 7 июня.

Ректором ПсковГУ Ильина стала 17 марта 2020 года по итогам тайного голосования. До этого (с 10 апреля 2019 года) она являлась врио ректора вуза. Основой дохода Ильиной были деньги, полученные мошенническим способом — путем присвоения бюджетных средств через начисления сотрудникам вуза повышенных зарплат и премий, сообщает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что за последние три года зарплата ректора ПсковГУ выросла почти в два раза, ежегодно увеличиваясь примерно на 2 млн рублей. Следствие устанавливает точную сумму, полученную Ильиной за последний год. Известно, что пять лет назад она официально задекларировала доход в 15 млн рублей.

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Квартиры в Москве и люкс в Пскове

Большую часть времени обвиняемая проводила в «командировках» в Москве, где живет ее семья. По данным РИА Новости, в столице Ильина купила две квартиры в районе Тропарево-Никулино площадью около 58 и 50 кв. м и общей стоимостью 40 млн рублей. Одну из квартир ректор оформила на неработающую мать-пенсионерку для сокрытия доходов.

В Пскове Ильина проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» стоимостью 13,4 тысячи рублей в сутки, пишут РИА Новости. Отель является одним из самых дорогих в городе. Номер люкс разделен на спальню, гостиную и рабочую зону. В спальне расположена кровать King Size, в гостиной — телевизор, журнальный столик и диван, а рабочее место оборудовано зеркалом, настольной лампой и кофемашиной. Общая стоимость проживания на протяжении как минимум последних четырех лет обошлась ректору более чем в 14 млн рублей, выяснил ТАСС.

Ильина приехала в Псков из Ульяновска. Ректор ПсковГУ — выпускница Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, в 26 лет она защитила докторскую диссертацию по микробиологии.

Максимальное наказание по инкриминируемой Ильиной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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