Квас может «сжечь» желудок: россиян предупредили о риске летнего напитка

Квас в жару многие считают безопасной альтернативой сладкой газировке, однако при регулярном употреблении этот напиток может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.

По словам специалиста, особую опасность квас представляет для людей с гастритом и повышенной кислотностью желудка. Напиток содержит продукты брожения, органические кислоты и сахар, которые способны раздражать слизистую.

«Квас может вызывать изжогу, вздутие и обострение гастрита, особенно если пить его охлажденным и в больших количествах. Многие недооценивают влияние напитков брожения на желудок, считая их полностью безвредными», — пояснила Валикова.

Эксперт добавила, что особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто покупает разливной квас в жаркую погоду. При нарушении условий хранения в напитке быстро размножаются бактерии, что повышает риск кишечных расстройств.

Диетолог посоветовала ограничиваться одним-двумя стаканами кваса в день и не употреблять его натощак.

