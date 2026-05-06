В соцсетях набирает популярность новое развлечение: пользователям предлагают отправить в чат с искусственным интеллектом фотографию ладони, чтобы нейросеть предсказала характер и будущее. Похожий трюк проворачивают с почерком — дескать, ИИ проанализирует личность по завиткам букв. Однако за безобидными играми, предупреждают эксперты, скрывается масштабный сбор биометрических данных, передает портал ntagil.poyasnim.ru .

На деле, загружая детальный снимок ладони, человек передает корпорациям точный папиллярный узор — рельефные линии на коже, которые используются для дактилоскопии. Это та самая информация, с помощью которой идентифицируют личность по отпечаткам пальцев. Учитывая, что большинство популярных нейросетей принадлежат западным компаниям, в их распоряжении неожиданно оказывается база биометрических данных, которую никто не контролирует.

Последствия могут оказаться катастрофическими. Достаточно вспомнить, сколько людей сейчас разблокируют смартфоны и банковские приложения именно отпечатком пальца. Получив цифровой слепок, злоумышленники теоретически способны подставить любого пользователя под любое преступление.

Не меньшую угрозу несет графологическая забава. Отправляя образец почерка, пользователь фактически передает неизвестным лицам эталон своей подписи. При утечке данных — а базы нейросетей регулярно взламывают хакеры — эти образцы продаются на черном рынке. Итог: человек получает уведомление о кредите, который не брал, или о подписанных от его имени документах, и любая графологическая экспертиза подтвердит подлинность подписи.

Эксперты по кибербезопасности сформулировали десять правил «цифровой гигиены» при общении с ИИ. Главные из них: никогда не отправлять нейросетям фото рук крупным планом, не загружать снимки МРТ, рентгена и анализов, а для графологических экспериментов писать текст левой рукой или менять наклон. Перед отправкой любых фото следует отключать геотеги и проверять, не попали ли в кадр номера машин, бейджи или экраны с конфиденциальными данными. После завершения диалога специалисты рекомендуют немедленно удалять историю в настройках аккаунта и перед использованием любого бота внимательно читать пункт «Использование данных для обучения».