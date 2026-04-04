Лазарева суббота — день, когда верующие вспоминают воскрешение праведного Лазаря

Лазарева суббота, которую в этом году отмечают 4 апреля, занимает особое место в православном календаре, пишет «АиФ». Она служит мостом между Великим постом и Страстной седмицей. В этот день верующие вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря, которое совершил Иисус Христос.

Согласно Евангелию, Лазарь был близким другом Спасителя. Иисус намеренно задержался в пути, чтобы чудо стало очевидным: Лазарь пролежал в гробу четыре дня, но по слову Христа вышел живым. Это событие символизирует победу над смертью и дает верующим надежду на всеобщее воскресение. Церковь призывает в этот день к чистоте сердца и готовности встретить Спасителя.

Традиции Лазаревой субботы включают освящение вербы и вербных ветвей, которые будут использованы на следующий день, в Вербное воскресенье. Также принято печь постные булочки в форме жаворонков. Верующие стараются присутствовать на богослужении, читать Евангелие и молиться в тишине. Этот день должен пройти в мире, молитве и добрых мыслях.

В Лазареву субботу существуют определенные запреты: нельзя предаваться веселью и устраивать шумные застолья, так как пост еще продолжается. Запрещено ссориться, повышать голос и осуждать близких. Не следует заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием. Нельзя оставлять крошки и остатки еды на столе — это считается неуважением к пище.

Кроме того, запрещено отказывать в помощи и проявлять скупость. Не стоит хвастаться здоровьем, достатком или успехами. Также не рекомендуется ругать весну, погоду или жаловаться на жизнь — все это нарушает благодатную атмосферу дня.

С Лазаревой субботой связано множество народных примет: если в этот день тепло и солнечно, то Пасха будет ясной и теплой. Дождь предвещает дождливое, но урожайное лето. Сильный ветер сулит ветреную и прохладную весну. Быстро распускающаяся верба — к легкому и благополучному году.

Также громкое пение птиц говорит о том, что лето будет богатым на ягоды и грибы. Туман утром — к холодному маю и поздней весне. Ранний прилет ласточек — к раннему и дружному лету.

Мир и тишина в доме в этот день обещают год без серьезных ссор. Если кто-то заболел в семье, это знак усилить молитвы за усопших. А зацветающие комнатные растения предвещают прибавление или радостное событие в семье.

Лазарева суббота — это день тихой радости и надежды, напоминающий о том, что даже после самой глубокой тьмы наступает светлое Воскресение.

