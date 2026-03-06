Леди-дипломат: как Рыбакина справилась с неуместным жестом на глазах у камер

Третья ракетка мира Елена Рыбакина стала участницей неловкого эпизода во время церемонии награждения на выставочном турнире Eisenhower Cup в Индиан-Уэллс. Казахстанская теннисистка в паре с американцем Тэйлором Фритцем одержала победу в соревнованиях смешанных пар, обыграв в финале американский дуэт.

Однако внимание публики и СМИ привлек не столько спортивный результат, сколько момент, произошедший после матча. Во время фотосессии старший вице-президент компании Eisenhower Health Дэвид Ренкер попытался обнять спортсменку, положив руку ей на талию. Рыбакина спокойно, но решительно убрала его руку и бросила в сторону мужчины быстрый взгляд, после чего тот отошел на шаг назад.

Инцидент мгновенно разлетелся по социальным сетям, вызвав бурную реакцию болельщиков. Пользователи активно обсуждали видео, отмечая, что поведение Рыбакиной — образец того, как можно твердо, но без лишнего шума обозначить личные границы.

Болельщики поддержали теннисистку, назвав ситуацию неуместной и призвав организаторов турниров пересмотреть протоколы церемоний награждения.

Соревнования смешанных пар проходили в формате тай-брейков до десяти очков. Призовой фонд в 200 тысяч долларов, полученный победителями, будет направлен на благотворительные цели.