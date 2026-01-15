Ледяной барьер: как снег и морозы в Хабаровском крае обрекли птиц на голодную смерть

В День зимующих птиц, который отмечается 15 января, специалисты Комсомольского заповедника предупредили о критической ситуации с пернатыми в регионе. Экстремально низкие температуры и глубокий снежный покров поставили многих птиц на грань выживания, лишив их доступа к привычному корму.

По словам экологов, для пернатых, которые не улетают на юг, зима в заснеженной тайге становится суровым испытанием. Без постоянного источника пищи у птиц не хватает энергии для выработки внутреннего тепла, что в сильные морозы практически гарантирует их гибель. К человеческому жилью в поисках пропитания все чаще перемещаются синицы, дятлы, снегири, поползни и сойки.

В заповеднике подчеркнули, что люди могут оказать существенную помощь, организуя систематическую подкормку. Специалисты составили список безопасных и полезных для птиц продуктов. В него вошли:

· Несоленые семена подсолнечника и тыквы, просо, овес. · Орехи, сухофрукты и замороженные ягоды. · Несоленое свиное сало и сырое мясо. · Специальные калорийные смеси из зоомагазинов. · Измельченное вареное яйцо.

При этом экологи строго предостерегли от скармливания птицам хлеба, соленой, острой и жареной пищи, цитрусовых, а также круп, которые разбухают в желудке. Важно регулярно пополнять кормушки, так как пернатые быстро запоминают места кормежки. В благодарность летом эти птицы помогут садам и огородам, активно поедая насекомых-вредителей.

