Лишний вес помогает спасти органы? Врачи развеяли популярный миф об ожирении

Жировая ткань действительно участвует в фиксации органов, однако ожирение не может защитить внутренние органы, выполняя роль амортизатора. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина.

Ранее ученые выявили, что ожирение вызывает рак. Его клетки выделяют вещества, которые вызывают хроническое воспаление и повреждают ДНК. Как отметила врач Губина, при избыточной массе тела, особенно при накоплении висцерального жира, ситуация меняется.

«Такой жир откладывается вокруг внутренних органов и не защищает их, нарушая их работу. Он участвует в развитии хронического воспаления, влияет на обмен веществ и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — пояснила эксперт.

По ее словам, ожирение связано с повышенным риском сахарного диабета второго типа, гипертонии, заболеваний сердца и жировой болезни печени.

«Польза жировой ткани есть только в пределах нормы, а ее избыток — это фактор риска, а не защиты», — заключила Губина.

