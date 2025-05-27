Любимые героини: стало известно, какие образы девушки из Подмосковья чаще всего примеряют на себя с помощью ИИ

Больше половины (51%) девушек из Подмосковья регулярно используют искусственный интеллект для обработки фотографий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИИ-сервисом Shotix. Данные исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно опросу, 51% из 1250 респонденток регулярно экспериментируют с помощью ИИ, создавая уникальные образы. Больше всего девушки хотят видеть себя в образах Габриэль Солис («Отчаянные домохозяйки») — 20%, Чудо-женщины в исполнении Галь Гадот — 18%, Гермионы («Гарри Поттер») — 15%, Дейенерис Таргариен («Игра престолов») — 10%.

К технологиям для развлечения или публикации фото в социальных сетях время от времени прибегают 39% опрошенных. При этом 52,5% москвичек незначительно ретушируют изображения, 12% используют такую обработку, чтобы фото выглядело безупречным, еще 13% никогда не редактируют фото и предпочитают естественность.

Кроме того, 73% девушек признались, что ИИ определенно влияет на восприятие красоты. При этом 40% воспринимают технологию положительно — респонденты считают, что ИИ позволяет расширить границы и стили, а не навязывает стандарт. 33% отмечают, что нейросети формируют новые стандарты красоты нереалистичной идеальной внешности. Для 28% ИИ — это просто инструмент для творчества.

Однако большинство жителей Московской области отметили, что для них нет идеала красоты (31%), для 26% красота — это про ухоженность кожи, волос и аккуратный макияж. Еще для 18% вечным трендом является естественность и минимум обработки, а для 17% важна гармония внутреннего и внешнего.

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