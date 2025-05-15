Любитель женщин постарше и лакшери отдыха на Бали: раскрыт секрет популярности Прохора Шаляпина среди молодежи
Психолог Трухан: Прохор Шаляпин привлекает молодежь своим образом альфонса
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Прохор Шаляпин — фигура, вызывающая бурные обсуждения и противоречия, но именно это и делает его популярным среди молодежи. Психолог Ольга Трухан в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» разобрала причины такой востребованности.
В первую очередь артист заинтересовывает молодежь своей эпатажностью. Его действия привлекают внимания, становясь популярными, считает психолог.
«Прохор — яркое пятно. У него есть такое понятие, если мы мыслим с точки зрения психологии, — позитивное мышление. Он не говорит о том, что плохо. Он всегда делает акцент на то, что хорошо. Такой амбассадор позитивного мышления в массах, Прохор создает настроение», — пояснила специалист.
Как отметила эксперт, смотря на Шаляпина у человека с точки зрения физиологии возникает «искусственный» дофамин.
«Прохор дает повод для фантазии. Он всегда на фото и видео в хорошей одежде, у него такой антураж, либо ветки пальмы. Это всегда ассоциируется с праздником. То есть, как будто он человек с праздником. И у нас задевается такая нота, что Прохор Шаляпин — про праздник. Это искусственная стимуляция на фантазию, хоть это исключительно манипуляция со стороны Прохора. Но она хорошая, активная и здоровая», — подчеркнула специалист.
Причем с возрастом у молодежи все меньше будет желание следить за Шаляпиным. Это временное явление, которое рано или поздно спадает, отметила Трухан. Однако существует один момент, связанный с артистом, который можно посмотреть с разных сторон.
«У Прохора есть такое альфонство. Для многих сейчас такая тема тоже распространена. И не только среди мальчиков по отношению к женщинам, но и среди девочек по отношению к мужчинам. Просто позиция использования. И вот смотрите, когда такие публичные люди есть, они как будто дают разрешение, что я не один такой», — заключила психолог.
Ранее стало известно, что Шаляпин стал отцом.