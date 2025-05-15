Любитель женщин постарше и лакшери отдыха на Бали: раскрыт секрет популярности Прохора Шаляпина среди молодежи

«Прохор дает повод для фантазии. Он всегда на фото и видео в хорошей одежде, у него такой антураж, либо ветки пальмы. Это всегда ассоциируется с праздником. То есть, как будто он человек с праздником. И у нас задевается такая нота, что Прохор Шаляпин — про праздник. Это искусственная стимуляция на фантазию, хоть это исключительно манипуляция со стороны Прохора. Но она хорошая, активная и здоровая», — подчеркнула специалист.