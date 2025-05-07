«Помог забеременеть»: Прохор Шаляпин признался, что стал отцом

Артист Прохор Шаляпин заявил, что стал отцом. Одна из женщин хотела забеременеть, и он помог ей в этом. Его признание привел портал The Voice Mag.

До сих пор Шаляпин ни разу не высказывал желание завести детей. Мало того, он говорил о том, что было бы неплохо, если дети бы появлялись на свет сразу самостоятельными. Как оказалось, это не стало помехой для него стать отцом самому. Правда, его роль оказалась минимальной. Он всего лишь выступил в качестве донора биологического материала.

«Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. После определенного возрастного рубежа это сложно. Биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — указал выпускник «Фабрики звезд».

Он добавил, что прямо сейчас у него нет возлюбленной, тем не менее формально он уже сумел продолжить свой род.

Ранее сообщалось, что Шаляпин разозлился на телеведущую Яну Чурикову из-за якобы высокомерия и стремления задеть его. Ему во время интервью показалось, что он находится очередном постановочном шоу, где его просто смешивают с мусором ради рейтингов.