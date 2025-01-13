Любовь или расчет: стала известна правда об отношениях Татьяны Булановой и ее молодого мужа

Известная 55-летняя певица Татьяна Буланова вышла замуж за 36-летнего Валерия Руднева. Пара познакомилась благодаря общей компании в ресторане, но Татьяна долгое время не принимала ухаживания Руднева. Некоторые пользователи Сети восприняли союз не очень радостно. Причиной этому стало и то, что молодой супруг Булановой переехал в ее дом.

Сама певица объяснила, что мужчина сделал это по ее личной просьбе, а Валерий, по словам Татьяны, был категорически против и собирался самостоятельно снимать своей новой семье жилье. Так ли это на самом деле и не преследует ли молодой муж Булановой какую-либо корыстную цель, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.

Эксперт отметила, что Руднев действительно очень влюблен. Об этом свидетельствует карта «Влюбленные».

«Это символ глубокой и искренней связи между партнерами. Его чувства чисты, это не мимолетный каприз, а натянутая струна, на которой играют только они вдвоем. Однако рядом с ней появляется карта дьявола, намек на искушение и возможные темные намерения. Его переезд в дом Татьяны кажется серьезным шагом, но есть ли здесь расчетливость — сказать сложно», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам таролога, их любовь не только возможна, но и очень искренна. Однако, Татьяне стоит быть внимательнее.

«Их пара наделена энергией и позитивом, но жажда выгоды может быть даже не с его, а с ее стороны. Несмотря на это, пару связывает честное чувство. Чтобы избежать проблем и сомнения, им нужно внести в отношения ясность и заботу», — заключила Королева.

Ранее психолог назвала причину неудачных отношений Клавы Коки.