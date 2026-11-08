Элитный паразитоз: На Патриарших прудах москвича выселили гигантские тараканы

На Патриарших прудах москвича выселили гигантские тараканы

Общество

Молодой звукорежиссер Даниил был вынужден съехать из арендованной квартиры в престижном районе Патриарших прудов в Москве из-за нашествия гигантских тараканов, достигавших размеров мелких грызунов. Жилье арендатор снимал у писательницы Веры Дмитроченко и ее дочери — режиссера Ольги Столповской. Несмотря на то что хозяйка оплачивала услуги дезинсекторов, повторные обработки не принесли результата, и насекомые постоянно возвращались в помещение. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza», передает Лента.ру.

Судебный иск и финансовый конфликт

В сентябре 2026 года звукорежиссер принял решение расторгнуть договор аренды, предупредив собственницу в мессенджере и направив официальное уведомление по почте. Однако владелица квартиры не явилась на процедуру приемки жилья, отказалась возвращать страховой залог в размере 99 тыс. рублей и прекратила выходить на связь. Юрист пострадавшего жильца подчеркнул, что при расторжении договора и отсутствии задолженностей арендодатель обязан вернуть залоговую сумму в полном объеме. В настоящее время взыскание 99 тыс. рублей переведено в судебную плоскость.

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